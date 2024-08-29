昌迪上尉現職為英國陸軍物理治療師，負責傷兵的復健療程。（取自英國陸軍網站）

多次締造極地探險紀錄、2022年榮獲大英帝國勳章（OBE）的英國陸軍昌迪上尉（Captain Preet Chandi），2023年底以31天13小時19分鐘，獨自從西南極洲滑雪抵達南極點，成為歷來速度最快的女性探險家。

昌迪上尉是在2023年11月26日，從西南極洲的龍尼冰棚（Ronne Ice Shelf）出發，並於同年12月28日抵達南極點。這段總長約700哩（約1126.5公里）路程，她每天約滑雪12到13小時，而且還拖著重達75公斤的行李雪橇，但總時間僅耗時31天13小時19分鐘，打破加拿大女探險家卡羅琳柯特（Caroline Cote）的紀錄，大幅推進1天14小時34分鐘。

英國陸軍表示，印度裔的昌迪上尉，現職為物理治療師，負責為受傷官兵提供復健療程，而她的興趣則是在工作之餘，每天進行滑雪訓練。她早在2021年就創下紀錄，成為首位獨自完成南極探險的非白人女性；2022年則冒著惡劣環境，耗時70天16小時行走922哩，打破女性在南極獨自探險的距離紀錄。

因傑出表現而獲選2022年英國國防女性代表楷模的昌迪上尉表示，極地探險令人筋疲力盡，但對於打破紀錄仍深感榮幸。她坦言，儘管這趟探險的挑戰與先前截然不同，但過往的經驗讓她能迅速適應氣候與冰層，讓她更加得心應手。她除肯定探險的目標有助於挑戰自我，也鼓勵同袍後進勇於挑戰極限、突破障礙。