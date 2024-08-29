美國《星條旗報》26日報導，美航空母艦「羅斯福號」（CVN 71）將延長中東部署任務，讓美軍在中東繼續維持雙航艦部署，嚇阻潛在威脅蠢動。

報導指出，美國國防部長奧斯丁先前與以色列防長葛朗特通話，討論黎巴嫩真主黨襲擊，以及伊朗與其代理人威脅後，下令仍在紅海部署的「羅斯福號」航艦打擊群（CSG），及另一支日前抵達的「林肯號」（CVN 72）航艦打擊群，維持當地部署以防禦可能威脅，展現美國對區域盟友的具體協防承諾。

報導說，「羅斯福號」1月從美西聖地牙哥母港啟航，至今已進行約8個月的部署任務。其先在印太區域執行巡弋，與盟友舉行聯合演訓等任務，隨後在7、8月間前往中東接替「艾森豪號」（CVN 69）。依照慣例，美海軍延長航艦部署時間，多以30天為一單位。

目前「羅斯福號」與「林肯號」正於阿曼灣海域巡弋。「林肯號」7月中旬才自美西出發，21日抵達中東海域，艦上搭載F-35C等先進戰機，加上正部署於地中海東岸的「胡蜂號」（LHD 1）兩棲待命支隊（ARG），美方目前在中東區域擁有壯盛嚇阻戰力，用以應對任何突發狀況。