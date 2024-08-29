大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(29)日彰化、南投地區及雲林至高雄山區有局部大雨發生的機率，氣象署針對6縣市發布大雨特報。溫度方面，今日高溫普遍在33到35度，沒下雨時感受悶熱，大台北及台東有36度以上高溫發生的機率。

白天台灣各地及澎湖、今日金門、馬祖恢復為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，除了各地山區外，平地出現午後雷陣雨的機率也高，各地都有局部大雨發生的機率，且部分地區的降雨有機會持續到晚上，午後須留意天氣變化。

溫度方面，今日各地沒下雨時仍悶熱，高溫普遍在33到35度，大台北及台東仍有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分。

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紫外線方面，今日花蓮縣、台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，今日環境風場為西南風，全台風速偏弱，擴散條件稍差，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；北部空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。