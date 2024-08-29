桃猿樂天球隊28日在主場迎戰富邦悍將，最後樂天以5比3獲勝，獲得單場MVP的陳晨威，因為阿嬤過世，不只在轟出全壘打後拭淚，甚至在領獎台上也是淚崩。主持人沐妍為了緩和氣氛，笑著邀他跳MVP舞遭到婉拒。畫面流出之後，有網友氣得大罵「白目」、「你親人去世妳要不要跳舞給親人看？」掀起兩派論戰。

桃猿樂天陳晨威請1天喪假後歸隊，28日在第7局打出陽春砲幫助球隊領先，最後獲得單場MVP，但因為阿嬤過世導致情緒起伏很大，甚至直接淚灑頒獎台。他哽咽致詞表示：「謝謝剛離開，在天上的阿嬤，謝謝她，好好地到了天上，但是也沒有忘記眷顧我，讓我能夠好好在場上表現。」

樂天桃猿球員陳晨威因外婆往生而忍不住哽咽。（圖／CPBL TV）

樂天桃猿球員陳晨威因外婆往生直接淚灑頒獎台。（圖／CPBL TV）

身為樂天桃猿隊專屬主持人的沐妍，原本也是壓抑情緒主持現場，但在陳晨威致詞完畢，想緩和悲傷氣氛的她，笑著問：「那MVP之舞，我們跳給阿嬤看，哈哈哈…」卻被眼眶泛紅的陳晨威拒絕了。不料，這段笑著邀舞的片段畫面流出後，網友瞬間炸鍋罵成一片。

樂天桃猿球員陳晨威28日獲得MVP，主持人沐妍邀跳MVP舞緩和氣氛但被婉拒。（圖／CPBL TV）

網友在社群紛紛留言，「你親人去世妳要不要跳舞給親人看？」、「主持人講話前要不要再想一下，還問可以嗎有夠白目」、「我覺得主持人不要自以為幽默，搞不清楚狀況！這是非常非常討厭」；但也有人幫忙緩頰：「老實說MVP跳舞也本來就是要跳的，雖然沐妍她在那個氛圍說錯話，但也有尊重神威的意見，我覺得沒啥嚴重吧！」、「主持真的很不容易」。

頒獎後，沐妍也在社群發文，她坦承自己不是一個完美的人，「有人覺得不好、有人覺得還好，有人看得懂我的用心良苦、有人卻可能會誤會或扭曲」，她強調只要心存善念，不傷害別人，不管怎麼被指責，只要麥克風在手上，「依然會做那個不完美但絕對問心無愧的人」。