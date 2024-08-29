檢廉偵辦京華城案弊案，有重大發展。經查證，京華城及威京集團為提高土地容積率至 840%，透過台北市議員應曉薇向柯文哲領導的台北市政府提出多次陳情，請求放寬容積限制。事後應女收受鉅額賄款，涉嫌貪汙。台北地檢署今（29日）晨以有串滅證與有逃亡之虞，聲押應曉薇與助理吳順民，京華城董事長陳玉坤1200萬元交保，威京集團主席沈慶京遭聲押禁見。

檢廉發現，京華城及威京集團於2020年2月透過議員應曉薇找時任台北市副市長彭振聲，要求將陳情案送交都委會，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕；可是京華城同年3月再透過議員應曉薇找到柯文哲時，此案便由上對下「直接交辦」。

柯文哲於2020年3月10日與應曉薇舉行便當會，京華城同年3月17日直接向台北市政府市長室陳情，包含容積率560％及更多樓地板面積等內容，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。檢廉追查金流發現，威京集團在應女陳情京華城案前後，雙方有多次異常鉅額金流，懷疑是賄款，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行、收賄罪。

台北地檢署今晨以有串滅證與有逃亡之虞，聲押應曉薇與助理吳順民，京華城董事長陳玉坤1200萬元交保，威京集團主席沈慶京漏夜偵訊中。

應曉薇辦公室執行長王尊侃500萬元交保，另名助理陳佳敏200萬交保；檢方日前發現應曉薇意圖趕赴機場出境，懷疑有逃亡之虞將她攔截拘提。檢察官複訊後，向法院聲押禁見應曉薇、沈慶京。

★未經判決確定，應推定為無罪。