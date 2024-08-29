美國一名烘焙界網紅最近發布一支影片，內容竟是在飛往西班牙的長途航班機艙內座位餐桌板上「現揉麵團」做麵包，聲稱想給家人一個驚喜。影片的確在網路瘋傳，但遭到大批網友砲轟「這是飛機不是麵包店」，同機乘客若有麥麩不耐者可能因此生病，還有空服員毒舌提醒「機艙環境並不衛生」。這名網紅後來補發後續影片致歉，但不忘展現成品還聲稱很美味。

社群媒體進入影音時代，食不驚人死不休的「烹飪實驗」是常見主題之一，從特殊食材、暗黑料理到奇怪的烹飪地點都有。去年12月才有一名美食網紅在機艙洗手間烹製大蒜蝦嚇壞網友，最近居然有了更獵奇的「機上限定廚房」短片。綜合印度新德里電視台（NDTV）、美國《紐約郵報》27日報導，美國烘焙網紅巴拉岱爾（Maria Baradell）22日在個人IG帳號發布短片＜在飛往西班牙的航程做酸種麵包＞，自備便攜式揉麵碗、水、鹽、酵母、麵粉，從攪拌、和麵、揉麵、成形到發酵全紀錄，只差沒有送進烤箱了。

美國一名網紅日前發布在搭機航程製作麵團的影片，收到不少批評。

影片可見巴拉岱爾的座位靠窗，她自稱「想用一條新鮮的麵包給我姊姊一個驚喜」。此舉等於把3萬英呎高空的機艙座位變成空中迷你廚房或烹飪小教室。她以興奮口吻描述麵團「看起來很漂亮」，還自爆她在麵團發酵過程「睡著了」。巴拉岱爾說，抵達西班牙與姊姊團聚之後才會用烤箱烘焙這坨麵團做成的麵包。

不少網友對於巴拉岱爾在機艙「現揉麵團」的行為很不爽。一名網友怒評：「這對於同班機所有對於小麥或麩質過敏的人來說，實在欠妥。假如我坐在你隔壁，我會當場要求換座位，而且要求航空公司全額退費，因為我光是吸入少量麵粉就會生病好幾個星期。下回有勞三思。」另一名網友先是稱讚麵團很可愛，但接著提醒「機艙是封閉場所，麵粉很容易飛來飄去散播，乳糜瀉（麥麩不耐症）患者可能因此中毒」。

機艙座位的小餐桌。（示意圖：shutterstock／達志）

一名機組員直白提醒，巴拉岱爾這種行為其實是汙染了麵團，因為機艙乘客使用餐桌的情境百百款，不乏有欠衛生的超噁狀況，例如剪腳趾甲、暈機嘔吐、替小嬰兒換尿布。也有人開酸：「享用你的細菌麵包吧，這是飛機，不是麵包店。麻煩注意一下行為舉止吧！」

巴拉岱爾在後續發布的影片表示，先前看到另一名網路內容創作者在航程製作義大利麵，激發了她的創意，「但多虧了各位的評論，讓我知道這不是個好主意」。巴拉岱爾承認此舉確實太瘋狂了，她感謝好言相勸的網友，但強調自己的出發點沒有惡意。在她抵達巴塞隆納的隔天晚餐時間，麵團烤成的麵包上桌，「非常好吃」。