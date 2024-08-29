AI霸主輝達輝達（NVIDIA）28日公布財報，第二季營收為 300.4 億美元，超越市場預估的 287 億美元，但第三季指引未達最高預期，股價盤中下跌2.1%，盤後交易跌幅逾 8%。

據倫敦證券交易所集團（LSEG）所披露的數據，輝達預估第三季營收將達 325 億美元，浮動範圍為正負 2 個百分點，高於分析師預測的平均 317.7 億美元。

輝達表示，其第二季營收為 300.4 億美元，超越市場預估的 287 億美元。公司預計全新 Blackwell 晶片將於第四季推出，可望帶來數十億美元的營收。

儘管輝達財報財測表現優異，但第三季指引未達最高預期，卻未能打動投資者，股價盤中下跌2.1%，盤後交易跌幅逾 8%。今年迄今，輝達股價漲幅超過 100%。

法人指出，輝達財報成績單投資人是否買單，攸關AI族群能否重返榮耀，但美股前波回檔深，研判本次財報市場利多解讀機會大，緯創、光寶科等AI主攻部隊獲外資、主力買盤搶先卡位，押寶財報行情意圖濃厚，有望成為下周領漲焦點。