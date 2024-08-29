《關於我和鬼變成家人的那件事》去年在台灣創下3億6千多萬的票房奇蹟，拿下金馬獎最佳改編劇本獎，也被選出擔任台灣參加奧斯卡最佳國際電影代表。時隔一年，原班團隊再度推出《關於我和鬼變成家人的那件事》延伸外傳《正港分局》。

《正港分局》就是《關於我和鬼變成家人的那件事》裡，許光漢飾演的刑警吳明翰上班的分局名稱。在拍攝《關於我和鬼變成家人的那件事》時，看見演員們充滿默契的化學作用，主創團隊們開啟了關於IP故事延伸想像的想法。延續《鬼家人》的世界觀及正經又瘋癲的喜劇基調，將犯罪懸疑、刑偵追兇融合搞笑瘋狂喜劇，從電影版故事結束，吳明翰出院回到分局之後開啟。

《正港分局》警花王淨強勢回歸還升上小隊長。（圖／Netflix 提供）

《鬼家人》電影版導演程偉豪找來《當男人戀愛時》導演殷振豪，組成強強聯手的雙導演陣容，再加入「正港分局」警局原班人馬許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐等人飾演的警員，以及警隊新成員黃路梓茵（Lulu）、茄子蛋主唱黃奇斌，還有木曜4主持群全體現身，包括邰智源、Kid林柏昇、坤達、泱泱、溫妮以及阿部瑪莉亞共同擔綱。

影集版《正港分局》是發生在「正港分局」裡的故事，平淡的轄區內發生了離奇連續兇殺案「成語殺人事件」，兇嫌以受害者獵奇的死法展示各種寫錯字的成語，暗示寫錯字就有可能被殺。而這群各有缺點，拐瓜劣棗的兩光刑警們如何克服難關，以三腳貓的辦案方式互相漏氣同時彼此照應，協力查出真兇，頗有同樣將背景設定在警局的美劇《荒唐分局》的氛圍。

邰智源《正港分局》飾演前國文補教名師並化身「成魔」。（圖／Netflix 提供）

雙豪導演身為重度影癡，《正港分局》自然也少不了對經典作品致敬的橋段。影集第一集邰智源飾演的連續殺人犯「成魔」出場的造型及劇情，就致敬了心理驚悚連續殺人經典作品《沈默的羔羊》。劇情中「成魔」提到的建築物爆炸事件劇情，則乾脆把《名偵探柯南：引爆摩天樓》的劇情直接說出口，果然是站著搞笑不腰疼的自信手法。

坤達（左）在《正港分局》飾演油膩追星宅男，瘋狂喜歡偶像阿部瑪利亞。（圖／Netflix 提供）

既然要大玩各種哏，可想而知劇情中也會不時出現各種《鬼家人》以及演員們的相關彩蛋，包括《鬼家人》延伸而來的配樂旋律，電視跑馬燈上關於《鬼家人》與《當男人戀愛時》的跑馬內容，還有致敬馬念先樂團糯米團名曲〈巴黎草莓〉的橋段，彩蛋多到要重複看好幾次才能全部翻出來。

主創團隊在語言及文字使用上做了大量功課，新加入的角色名稱各自大玩演員們的本名，包括黃宣飾演的補教名師「黃仙」，林柏昇飾演的經紀人「林白生」等等。不只以成語和中文造詣作為行兇理由和犯案手法，整部《正港分局》都放開手大玩各種語言遊戲，包括流行度極高的簡語、諧音哏等等，而每個殺人案都是從一個有錯別字的成語衍生出來，獨特的惡趣味及設計充滿巧思，同時難度極高，解謎追兇的過程也滿載中文閱讀及語言的樂趣。

黃宣首度挑戰台劇 詮釋《正港分局》萬人迷國文補教名師黃仙。（圖／Netflix 提供）

將大賣電影IP化拍攝影集《正港分局》，這是正在服兵役的男神許光漢第一次主演的系列作品，告別了林柏宏飾演的鬼老公毛毛，外剛內柔的臭直男吳明翰遇上更多奇怪的隊友，以及榮升小隊長的花瓶王淨，這次又變得更暴躁，更直男也更中二了。可惜這次看不到許光漢再度全裸露屁股的演出，但吳明翰白爛及搞砸方向的程度，比起電影版絕對有過之而無不及。

溫妮《正港分局》挑戰飾演火爆外送員黃小茵。（圖／Netflix 提供）

秉持認真負責瘋狂搞笑的態度，木曜4全員也獻出了各種首度突破螢幕形象的誇張表演，包括邰智源飾演的補教名師殺人魔「水源」，謝坤達飾演的油膩追星宅男，以及溫妮飾演的暴怒外送員等等，不看到最後，很難猜到誰才是真正的連續殺人魔。

《正港分局》登上Netflix之後連續拿下多日第一名，也令人好奇《鬼家人》宇宙是否還會有下一步的規劃？從片尾邰智源留下的伏筆看來，或許不久之後，我們就能夠聽到系列作品的好消息。

《正港分局》Netflix熱播中。

自介：

資深媒體工作者，曾任國際中文版封面及電影線採訪編輯。成長於港片最輝煌的80年代，相信在黑黑的電影院裡痛哭一場的神奇療癒力，沒有一場好電影不能解決的事，如果有，那就看兩場。

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