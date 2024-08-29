在南港展覽館舉辦「台北國際自動化工業大展」一樓展區的一角， CTWANT記者見到一位留著一臉大鬍子、皮膚黝黑的大叔，拿著手機對著游來游去、讓人眼花撩亂的1公分小魚群拍張照，只花1秒，AI就算好這裡有37隻魚。

「大部分傳統工廠都有轉型問題，我把門檻降低，如果連養魚的都會用AI、誰還不會用！」，「AI對那些科技大廠來說，就像是iPhone15換到iPhone16，雖然有升級、但就是『加速器』的感覺，錦上添花，但對根本沒用過的人來說，就是翻天覆地的變化」，這位大叔是光速海盜創辦人孫偉強。

根本不會寫程式的孫偉強告訴記者，他以前是拍廣告的，因為有影片處理的繪圖卡需求，很早就發現跟輝達合作的麗臺有推出簡單好用的AIDMS（AI管理系統），可以輕輕鬆鬆地使用AI來做自己的專案，所以他買下百萬的機器做訓練，只花了三個月，做出有拍照點魚功能的APP，9月開始正式販售。

「因為我是南部人，過年回去找朋友玩，發現做農業的朋友們，都還是用最傳統的方式，」孫偉強舉例，魚場販售時，一次都是10萬隻、20萬隻這樣在賣，出貨時要找有經驗的阿姨，用湯匙邊唱邊撈，最厲害的十分鐘可以點1300隻，「但其實會越點越慢，因為人會累，最重要的是，現在根本找不到人做這一行。」

厲害的老手10分鐘可點千隻小魚，但新手用AI可以點一萬隻。（圖／翻攝自光速海盜YT）

「有了AI，沒經驗的人，十分鐘可以點好一萬隻」，孫偉強在魚池旁，把一群魚撈到專門拍照的容器內，拍照、上傳，一張照片運算只要一秒，不管是細小的魚苗，或是巨大的成魚，都可以用這個APP數，他以台南的虱目魚業為例，過去要找八個人頂著烈日、泡在水裡，一整個上午最多只能數出十萬隻，光是這些人算時薪就要花一萬元以上，同樣的數量，現在只花三個人、兩小時就能完工。

「AI的生成式技術，在2024年的快速發展，成本甚至已比AOI（自動光學檢查）還少。」「如果我們能用手槍去解決事情，何必抱著這麼重的飛彈呢？」孫偉強使用麗臺的AIDMS平台做好訓練系統，現在只要拍幾張照片，就能辨識新的魚種，甚至是螃蟹、小蝦或螺等都可以，現在「最花時間的其實是跟漁民吃檳榔搏感情。」

孫偉強說，過去若要教程式什麼是小紅帽金魚，要有硬體、軟體工程師，以及產業專家去解析魚體不同大小、角度、花色等細節，至少花半年到一年、幾萬張的照片去訓練一個模型，但AI能自主學習，等同於兩三位AI工程師，在你睡覺的時候，還在瘋狂訓練程式。

善用AI，不管是細小的產品檢視、或是巨大的物流設計，都能短時間完成。（圖／方萬民攝）

「以前訓練AI需要會程式碼的工程師，現在完全不用，就可訓練AI模型，我們的團隊都測試好，讓一般人都能直接用，主要是圖形辨識。」麗臺科技協理連明仁跟CTWANT記者說。麗臺科技是1986年創立的電腦產品製造商，以生產專業顯示卡與繪圖卡為主，也幫輝達製造顯示卡，很早就見識與發展AI，推出AIDMS AI管理系統，以零編碼 (no-code)方式，協助用戶加速實現AI應用落地。

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