儘管在AI教父黃仁勳的加持下，台灣機械設備商在8月21日的台北國際自動化工業大展中，提高不少能見度，但CTWANT記者訪查，多家業者透露現正「腹背受敵」的真相，「中國用傾銷搶低價市場，日本用低匯率搶高端市場，台灣業者好不容易打進的俄羅斯市場，也因烏俄戰爭受到美方壓力被禁止出口，簡直是頭大到不行！」

「台灣從AI晶片、零組件到伺服器都有主導地位，但AI要落地，智慧製作與機器人技術就是其中的關鍵！」台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一在21日「台灣機器人與智慧自動化展」開幕時表示，這次活動聚焦在AI人機協作的工業5.0、智慧製造相關的設備與零組件、各產業機器人應用等領域。

台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一。（圖／翻攝自台灣智慧自動化與機器人協會官網）

參展廠商看到今年的熱絡場景，向CTWANT記者閒聊時都感觸良多，機械產業雖在台灣出口上佔有一席之地，但媒體及市場關注度，遠不及半導體與電子資訊業，就算今年有機器人及AI人機協作議題加持，仍難掩產業正腹背受敵的窘境。

就在同一天，北京也熱鬧舉辦「2024世界機器人大會」，參展廠商約169家企業，跟台灣的1200家差很多，但現場有27款「人形機器人」同步亮相，還配上栩栩如生的人工皮膚，看了就讓人頭皮發麻。「中國已連續11年成為全球最大工業機器人市場，近三年新增裝機量佔全球一半以上，十年間成長近19倍」工信部副部長辛國斌在21日的開幕式上，一語展現中國機器人發展的實力。

事實上，台灣的機械業過去以出口中國大陸為大宗，近期因美中對抗、地緣政治衝突，出口受創還反被大舉進口。「中國模具產業已供過於求，價格更壓到只有台灣模具的7成，導致台灣7成模具從中國進口，已嚴重打擊本土產業，更有模具廠商已出現『做三休四』。」台灣區模具公會理事長張和明急切地表示，台灣應成立研究中心，協助產業轉型，由智慧製造與數位轉型帶動模組高品質化轉型。

業者向CTWANT記者表示，過去機械產業，高價位以日本、德國廠商為主，中低價位、也就是CP值高的由台灣來做，但中國大陸商務部先前中止ECFA早收清單效益逐漸發酵，大陸廠商陸續崛起，「加上他們自己景氣不好，所以產量過剩，開始往國際市場倒貨的情況也出現了！」業者舉切削中心機為例，台灣平均單價約12萬美元的產品，但大陸業主出口的單價，居然出現4萬美元。

去年全球前十大工具機出口國，只有兩個國家出口衰退，一是日本衰退8%，另一則是台灣衰退14%，但眾所周知，去年起日幣就不斷貶值，今年上半年新台幣匯率貶5.97%，同一時間的人民幣貶5.44%，日幣貶值高達 22.99%，讓日本製造的出口產品價格降低。

日商FANUC發那科是世界最大的工業機器人製造商之一。（圖／方萬民攝）

「再笨的人也知道要買日本貨！」業者大呼無奈，以日本工作機械工業會最新公佈的數據顯示，今年7月工具機訂單年增長8％，達到1239億日元，已連續3個月實現正增長，因中國政府的補貼效果持續，來自中國的訂單增長7成，北美的訂單增長1成。

據台灣機械工業公會、台灣工具機暨零組件公會等數據顯示，今年上半年工具機出口值10.75億美元、出口占7.6％，年減15.5％，然而下半年並無好轉跡象，全年出口值恐創近五年最差。台灣機械工業公會秘書長許文通表示，下半年預期美國會降息，加上半導體產業因AI議題不斷增溫，紡織、製鞋受惠國際重要賽事而需求增加，但工具機業仍較為辛苦。

業者向CTWANT記者透露，國發會主委劉鏡清其實在7月下旬曾到台中拜訪工具機業者，不是去談補助，而是問業者說，能不能「整合成一家控股公司」，他以大聯大為例，透過控股方式將九家公司合而為一，成為產業龍頭，否則面對中國同業動輒300億元的營收規模，恐怕會離對手越來越遠。但業者嘆氣，「工具機很多都是小型的家族企業，哪有這麼簡單。」

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