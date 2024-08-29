北檢偵辦京華城案，28日指兵分48路搜索。台北市議員應曉薇原本要出境，被移民署攔下，告知遭到境管。媒體人張禹宣認為，京華城案到現在還在約談都委會委員，結果都是障眼法；民眾黨主席柯文哲以及妻子陳佩琪馬上去訂機票試試看，可能會發現一件很可怕的事情，搞不好被境管了。

張禹宣28日在《關鍵時刻》節目中舉例表示，當所有人看著天上有一隻五指掌印，即將壓下來，他們錯估了一件事情，檢調其實早已布下天羅地網，結界在各個地方，他們卻認為這個大掌應該是對準柯文哲。

張禹宣接著指出，應曉薇原本想要出國，因為所有出國出境，一定要拿護照、實名登記才可以買機票，沒想到，檢調連這個都注意到，應曉薇疑似拖著行李箱準備落跑，未料已遭境管。

張禹宣更點出，京華城案到現在還在約談委員，結果都是障眼法。柯文哲、陳佩琪若馬上去訂機票試試看，其他相關人涉案人也訂機票試試看，可能會發現一件很可怕的事情，原來有一道透明的牆擋在面前，搞不好通通都被境管了。

張禹宣表示，大家好奇的是，檢調的辦案節奏，感覺快不快、說慢不慢，原來是有底氣，大家通通早已把所有的布建都已經布建完了，現在只等著自投羅網、甕中捉鱉，最好等到柯文哲自爆。