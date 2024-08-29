涉貪遭羈押的桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦，昨（28）日凌晨終獲裁定以2800萬元交保，得以返家；在此期間，桃園市前副市長、行政院打詐辦公室前主任李憲明在現場等候他，這讓國民黨立委徐巧芯相當不滿，質疑「鄭文燦的親信已經不把國法當法了」。

桃園地院27日晚上9點半召開移審庭，評議結果於昨天凌晨1點25分出爐，鄭文燦被裁定2800萬元交保，並限制住居、出境出海。到了2點41分，鄭文燦的大哥鄭文彬親自帶登機箱和紙袋進入地院；鄭文燦5點02分與律師一同離開地院，但面對記者不發一語。

徐巧芯昨在中視政論節目《庶民大頭家》透露，她近日在與1位外交官聊天時得知，8月份時美國共和、民主兩黨舉辦許多造勢活動，鄭文燦的1位幕僚本來也要參加，但在1個月前突然告知無法前往，外交官懷疑，那位幕僚是否已聽到鄭在風口浪尖上的風聲，所以選擇不去。

「我覺得鄭文燦的親信已經不把國法當法了」徐巧芯質疑，鄭文燦離開地院的當時，包含李憲明在內的許多人馬都在門口等他，鄭的家人在大半夜湊齊2800萬，李為什麼沒詢問這筆錢的來源？行政院有這樣的打詐主任「是可以抓到什麼詐騙」。

不過，根據《中國時報》報導，打詐辦公室已在本月26日更名為「行政院打擊詐欺指揮中心」，將由內政部次長擔任首長；因此李憲明已非打詐中心主任。