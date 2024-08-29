南瓜是高纖維質澱粉，且全身都是寶。腎臟科醫師江守山表示，南瓜從皮到籽都可以吃，當中富含β-胡蘿蔔素、維生素B12、鋅等營養素，食用有助預防腸癌、攝護腺癌、抑制肝纖維化、改善貧血、抗病毒感染與控制血糖，尤其是南瓜瓤所含的β-胡蘿蔔素，是果肉的5倍以上，一起吃營養更加分。

江守山上「健康好生活」節目中指出，有位50多歲出家師父，罹患腎臟病第4期，有著腎性貧血問題，他請這位師父吃鐵劑，也為其施打造血素，治療5個月，血紅素卻又掉下去，後來他想到這位師父可能是因茹素，體內缺乏維生素B12，因此要師父多吃南瓜，這位師父多吃南瓜後，貧血情況就得到改善。

江守山說，南瓜是個從皮到籽都可以吃的食物。南瓜皮富含β-胡蘿蔔素、維生素、鋅等，能預防感冒，鋅現在被認為可對抗病毒感染，像新冠病毒，植物有鋅的不多，南瓜就是其中一種。

江守山說，南瓜肉富含纖維、果膠、甘露醇，有助預防腸癌；南瓜籽含有鋅、可保護男性攝護腺、預防攝護腺癌；南瓜瓤含β-胡蘿蔔素，比南瓜果肉多5倍以上，所以刮的時候，不要刮那麼乾淨，頂多籽刮掉就好，瓤可以留著。

江守山說，南瓜還含有葫蘆巴鹼，可促進新陳代謝，抑制醣類轉化為脂肪，有研究指可以抑制肝臟纖維化；當中的甘露醇有通便功效，有助排出宿便，毒素比較不會接觸到腸子，能預防結腸癌。

江守山說，南瓜中的瓜胺酸可促進血管釋放一氧化氮，加強男性勃起功能；粗胺酸可強化聽覺神經傳導，改善貧血、過敏性疾病及類風濕性節炎；果膠可延緩腸道對養物質消化吸收，幫助控制血糖；當中的維生素B12能促進紅血球生成，預防貧血，維護神經健康，增強體力，所以說南瓜一身是寶。