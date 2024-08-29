據相關人士27日透露，日本政府為了改善年輕女性不斷流入東京的情況，打算提供每人60萬日圓（約13萬元台幣）的補助，要單身女性搬離東京，到其他地區工作或結婚，而內閣官房將在2025年度預算申請中列入相關經費。

據日本《共同社》報導，2023年的人口遷移報告顯示，東京遷入者超過遷出者6.8萬人，其中男性3.1萬人、女性3.7萬人，但地方上男性未婚者人數變多，而很多年輕女生則是因為上學或工作而到東京後，就不再回到故鄉，因此這次新政策主要鎖定在東京的單身女性。

現行的補助金制度，針對東京23區的居住者或從埼玉、千葉、東京和神奈川等東京圈通勤到23區的人。不分男女，只要符合在新居住地就業或創業的條件，單身者可獲得最多60萬日圓的補助。

但是，新計劃則僅限於女性，即使她們沒有就業計劃，也可以獲得補助。此外，對於有意願移居鄉下的女性，參加地方政府舉辦的相親活動時，交通費也將予以補助。

文章來源：「移住婚」女性に60万円　金額加算も、一極集中是正
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