美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）於台灣時間今（29）日凌晨公布財報，預估的第3季營收超出華爾街預期，達到325億美元，但並未刺激股價走升，美股主要指數均收黑，輝達盤後股價一度跌逾6%，而AI 寵兒美超微開盤後也暴跌20%。

綜合外電報導指出，輝達財報公布前，市場嚴陣以待，在晶片股領跌之下，美股主要指數週三（28日）呈現低迷不振，那指與費半指數皆跌逾1%，道瓊收黑近160 點。

而輝達週三盤後公布財報優於預期，由於資料中心晶片需求激增，第2季調整後每股純益為 0.68 美元，營收約300億美元，均優於分析師預期。

不過，輝達第3季營收預計將達325億美元左右，未達市場最高預期的379 億美元，輝達財報未打動投資人，致該股仍一度跳水超6%，盤後股價下跌約2%。而今年迄今，輝達股價漲幅超過100%。

美股下跌，台股ADR也幾乎全跌，其中台積電 ADR跌 0.79%。