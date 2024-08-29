9月17日就是中秋節，烤肉是台灣人中秋的固定活動，不過近日有網友感嘆，現在中秋節越來越少人在約烤肉，好奇為何會突然退流行？問題一出後，一票網友都表示，現在自己買食材烤太貴，尤其是海鮮，加上天氣太熱，大家都從戶外改成去烤肉店。

原PO近日在PTT表示，記得小時候中秋節一定要烤肉，而且連續烤好幾天，但是這幾年都沒有烤肉了，大家不是去買現成的來吃，就是吃炸雞、火鍋，不解中秋烤肉怎麼突然不流行了。

貼文曝光馬上引來眾多網友討論，有人指出是烤肉食材太貴，以及沒小孩、朋友就不烤了「太貴阿..海產不知道貴什麼，便宜的都被大企業訂光了」、「少子化+出國潮，沒人就不好玩」、「你自己老朋友變少，大家都還在狂烤」、「沒小孩」。

還有些人指出，另一個原因是天氣太熱，都改去烤肉店，「真的很麻煩，花錢提早去吃燒肉吃到飽」、「哪有不流行，只是從戶外改成烤肉店」，另外很多地方政府禁止公園烤肉，去烤肉店烤有冷氣吹，還有專人服務，不會烤不熟，事後還不用收拾場地，比較方便。