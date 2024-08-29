民眾黨主席柯文哲陷總統大選政治獻金假帳風波後便頻爆爭議，如今傳出柯恐宣布請假、暫離黨主席職位，並自請中評會調查。對此，國民黨台北市議員鍾沛君認為此舉將非常致命，柯若要從危機中脫身，應想想其他方法。

鍾沛君昨（28）日在政論節目《少康戰情室》中就政黨組織運作分析，直言柯文哲不應該在此時辭職，因相對於組織完備的國民黨、民進黨兩黨，民眾黨仍是一人政黨，即便有立委及地方議員，但大部分支持者仍是先認同柯文哲這個品牌才成為民眾黨支持者。

鍾沛君進一步說道，國民黨如果沒有黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜，民進黨沒有前桃園市長鄭文燦、前總統蔡英文等人，該黨也許會受傷、支持度會往下掉，但黨不會整個瓦解，因政黨的理念跟信念大於個人；反觀民眾黨沒有柯文哲，即便有立委黃珊珊、前立委蔡壁如，但她們終究沒辦法橫跨民眾黨支持者的公約數。

鍾沛君也提到，民眾黨許多黨員從其他政黨而來，不僅黨齡短，自我政治認同也還在原本政黨跟現在的政黨間拉扯，若沒有桶箍，這些人可能跑回原本政黨、無黨籍或者其他能給予相對應政治資源的政黨；因此，對民眾黨而言，少了柯文哲非常致命，柯要從現在的危機脫身，恐得想其他方法。

民眾黨今下午將針對政治獻金、以選舉補助款購置商辦等爭議舉行記者會，柯文哲、時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及民眾黨祕書長周榆修都會出席，柯屆時是否會暫離黨主席，引發各界關注。