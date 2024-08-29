台灣自來水公司牡丹給水廠送水管線排氣閥28日遭拖板車撞斷漏水，導致車城鄉以北至新園鄉沿線8個鄉鎮3萬4511戶停水，台水漏夜搶修原預估需23個小時才能修復，預計要29日晚上8點半才能復水，後經趕工後，29日凌晨3點修復完成，預計可提前下午3點前復水。

台灣自來水公司牡丹給水廠送水管線排氣閥28日晚間遭拖板車撞斷漏水，導致車城鄉以北至新園鄉沿線8個鄉鎮3萬4511戶停水。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

對此，屏東縣長周春米要求台水緊急出動水車、建置臨時供水點，讓影響降至最低。

台水公司表示，牡丹給水廠送水管線排氣閥28日在台1線南下455.5K處遭拖板車撞斷漏水，經緊急搶修後，原預估29日晚上8點半修復完成，但在趕工後，預計可提前下午3點前復水。

台水進一步指出，受影響鄉鎮包括枋山鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、獅子鄉、林邊鄉、東港鎮、新園鄉等7鄉鎮全境，及車城鄉海口村、後灣村、射寮村、福興村、田中村、埔墘村、福安村、新街村。

事發突然，縣府在28日深夜緊急啟動應變措施，周春米除要求台水29日出動水車供應民眾用水外，也透過臉書、有線電視跑馬燈等管道通知民眾注意，並請縣府團隊隨時與台水保持連繫，如果提前搶修完成盡早通知復水，務求把影響降到最低。