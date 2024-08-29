民眾黨主席柯文哲面對政治獻金風波持續延燒，今（29日）將再舉行記者會對外說明查帳進度並釋疑，傳柯將「請假」暫離黨主席，自請中評會調查。對此，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）直言，中評委不敢開除柯文哲，只是要演一齣戲給小草交代。

據中時報導，民眾黨昨晚召集黨公職開會說明查帳進度，傳出柯文哲擬「請假」暫離黨主席，自請中評會調查。但黨發言人吳怡萱表示，沒有聽說此事，柯文哲在會中也沒有提到，但有民意代表呼籲柯文哲「再想想」。

對此，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）昨在政論節目《新台灣加油》直言，「中評會哪一個主委敢開除柯文哲的，沒有人敢對不對？」她認為，民眾黨緊急召開幹部擴大會議就是為了「彩排」記者會大戲，會議裡面可能就有中評委、中常委，「那他明天就是要演出一場戲，給小草一個交代」。

長期觀察柯文哲的台北市議員苗博雅也在節目中分析，按照柯文哲的行事作風，「重大決定一定先放風向球」，風向球出來大家都在討論，先看一下晚上的電視跟網路大家怎麼樣反應，然後記者會出來就有兩個劇本。

苗博雅預測，若外界對柯文哲請假的風向反應好，柯文哲在記者會上一開場就會宣布請假，然後後面交棒給祕書長、給別人繼續說明；若是請假的反應不好，柯文哲就會推給媒體說是假新聞，在記者會說「我不會請假，我一定負責到底」。苗批評，「柯文哲從來不打算為任何錯誤負責」，這是她觀察柯文哲從政一路走來的行為模式。