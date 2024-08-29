輝達重磅財報公布，第二季合併營收達300億美元，年增122％、季增15％，優於市場普遍預期之287億美元；其中AI加速器在內的數據中心業務收入成長154％，達263億美元，占總收入88％，毛利率為75.1％，較首季減少3.3個百分點，每股稅後純益（EPS）0.68美元。

第三季財測，公司預估合併營收將達到325億美元；儘管市場平均預期為319億美元，然仍低於預期區間最高之379億美元。輝達也表示，備受期待之最新Blackwell晶片於生產過程遇到困難，盤後股價曾下跌逾8.4％。

輝達CFO指出，現有的產品線Hopper繼續增長，Blackwell則會在此基礎上進一步發展。

對於Blackwell晶片和對液冷的需求、是否會放慢應用速度等問題時，CEO黃仁勳表示，下一個兆美元規模的基建將會驚艷市場，另外，Blackwell將以許多形式出現，儘管部分以氣冷解決方案即可，但估計對液冷的需求是非常可觀的。