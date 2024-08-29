大陸女星金巧巧憑藉亮眼外型，時常在劇中演出公主的角色，因此擁有「公主專業戶」的稱號。其中她在電視劇《西遊記續集》中所扮演的孔雀公主，更是讓觀眾留下深刻印象。2013年她嫁給博納影業總裁于冬，之後便鮮少出現在螢光幕前。怎料，如今卻爆出兩人已經離婚3年。

據大陸狗仔「會拍攝的百曉生」爆料，金巧巧與于冬其實早在2021年就已經離婚了，至於不對外公開的原因，知情人士透露，可能為了保護孩子，且于冬也曾說過私事僅會向父母交代。此外，知情人士還提到，兩人是奉子成婚，當年于冬在得知金巧巧懷孕後，就二話不說買鑽戒向對方求婚，而金巧巧在婚後也將重心放在家庭，鮮少拍戲，直到2021年參加《乘風破浪的姐姐2》引發討論，近年來才開始復出拍戲、登上綜藝節目。

金巧巧在電視劇《西遊記續集》中所扮演的孔雀公主，讓觀眾留下深刻印象。（圖／翻攝自微博）

大陸狗仔「會拍攝的百曉生」爆料，金巧巧與于冬早在2021年就已經離婚了。（圖／翻攝自微博）

據悉，于冬為現任博納影業集團總裁，投資過無數電影，包括《十月圍城》、《桃姐》、《一代宗師》、《無名》等。感情方面，他2001年與博納公司的聯合創始人之一的臧黎璐結婚，但這段婚姻在2010年9月就劃下句點，孩子由女方扶養，之後他一度與女星袁立傳出緋聞，2013年與金巧巧再婚。

金巧巧與于冬婚後育有2個孩子。（圖／翻攝自金巧巧 微博）

不過，他與金巧巧自2021年起就頻傳婚變，于冬當時還遭狗仔影射與女星江疏影到海南島約會。當時金巧巧第一時間跳出來替老公澄清，江疏影也為此發出聲明「我可以被議論，但不能被誣陷」。此外，2022年11月網上竟突瘋傳金巧巧在直播哭訴被家暴的文章，事後金巧巧則轉發此文章，怒批：「還要點臉嗎？全篇沒有一個字是真的，這麼造謠誹謗對你有什麼好處？你等著被告吧」。