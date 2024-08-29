《中國新聞周刊》29日報導，大陸新一輪地方機構改革正加速推進。近段時間，湖南、山東、四川、江西、廣西、浙江、江蘇等多地都正大批撤銷議事協調機構。這個月，湖南省安化縣政府撤銷鄉鎮設置的各類議事協調機構1450個；山東省郯城縣歸昌鄉現有議事協調機構全部撤銷，以後不再設立議事協調機構。

《中國新聞周刊》報導，中國人民大學公共管理學院教授張楠迪揚說，對改革開放以來，歷次政府機構改革都在持續不斷地精簡議事協調機構，「一旦發現議事協調機構出現膨脹趨勢，就會精簡，這是自上而下一直在推進的改革」。

近日，基層議事協調機構的撤銷之所以引發關注，是因多地議事協調機構數量非常龐大，不少地方鄉鎮一次性撤銷幾十個乃至上百個議事協調機構。比如，江蘇省昆山市澱山湖鎮政府的議事協調機構清理名單有102個。

何為議事協調機構？根據大陸中央機構編制委員會的定義，議事協調機構是指為了完成某項特殊性或臨時性任務而設立的跨部門的協調機構。

比如，此次澱山湖鎮清理的議事協調機構包括：鎮農村亂占耕地建房問題專項整治工作領導小組、鎮既有多層住宅增設電梯工作領導小組、鎮公共安全視頻監控建設聯網應用工作領導小組、鎮建設局（綠化路燈）園林綠化危險化學品安全工作領導小組等。

各地之所以會出現海量的議事協調機構，原因是多重的。

一方面，當政府處理跨部門任務時，議事協調機構確實是非常重要的工具。復旦大學國際關係與公共事務學院副教授胡業飛說，跨部門協調一直都是行政機構內部重大且長久的難題，而議事協調機構往往被牽頭某項事務的行政職能部門視為高效的跨部門協調工具，因為議事協調機構通常是由高層領導掛帥，擔任機構的一把手，「這意味著領導認為這個問題很重要」，能夠幫助牽頭部門節約更多溝通成本。

大陸改革開放以來，各級層面議事協調機構一直存在增減循環趨勢，也就是「精簡—膨脹—再精簡—再膨脹」。

胡業飛說，議事協調機構數量增減其實是正常現象，該注意的是不要讓數量過度膨脹，不要讓運作的效益小於設置機構的成本。

多名專家指出，應針對議事協調機構設立制定一些原則。