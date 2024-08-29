大陸女星賈玲為了拍攝電影《熱辣滾燙》，1年內先增重20kg，再狠狠減重50kg，從105公斤瘦到55公斤，超勵志的瘦身成果也成了電影一大賣點。不過《熱辣滾燙》二月才剛上映，時隔半年，賈玲出席公開活動時，卻被拍到疑似復胖的照片，掀起網友議論。

賈玲近來出席公開活動，被民眾拍下疑似復胖的照片，身穿白色寬鬆上衣的她，不僅身形明顯臃腫不少，腰部線條也徹底消失，連臉蛋都圓潤了許多，與先前為了拍攝電影，練出馬甲線的結實身材差異甚大，被質疑至少復胖20公斤。照片曝光後，引起網友熱議：「體重反彈這麼快，是拍完電影之後的放縱狂歡嗎」、「她的身材總是難以長期維持，稍一放鬆鍛鍊就會有所反彈」、「熟悉的賈玲又回來了」。

賈玲近來出席公開活動，身形明顯擁腫不少。（圖／微博）

不過賈玲倒是一如往常的親切幽默，笑出可愛的招牌梨渦；而一旁粉絲幫她拍完照後，賈玲還不忘提醒「拍完給我P一下」，率真個性把周邊全逗樂了。不少人力挺「不P圖就挺好的」、「看起來比之前胖了一點，但是更好看了」。

賈玲為了拍電影進行瘦身，過程中吃盡苦頭。（圖／微博）

賈玲為了拍攝電影瘦身成功甩肉50公斤，過程吃盡苦頭，除了不間斷進行跑步、拳擊等有氧運動，過程中更搭配168斷食法，像是早餐於8至9點吃完，晚餐則在下午5點前結束，若有飢餓感，以吃優格、黑咖啡或少量低卡水果等果腹。此外，還有一套專為瘦身量身訂做的菜色，在多種方法兼施下進行減重，達到預期設定的成效。

賈玲出席公開活動遭疑復胖。（圖／微博）

賈玲先前曾不藏私公開14天瘦身菜色，透露飲食標準就是「少油少鹽」，像是便當菜色包含糙米飯、白菜、雞胸肉等，每天更要嚴格計算20克油、5克鹽，食用時則要細嚼慢嚥，自律程度讓眾多網友相當敬佩，如今疑似復胖模樣曝光，再度引發話題。