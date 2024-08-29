珊珊颱風往北北東向日本前進，預計今天登陸九州，但這兩天颱風外圍環流已造成日本多地災情，27日晚間庵美島出現巨浪、愛知縣因豪雨引發土石流。一名台灣63歲女子去爬富士山，27日上午9點下山時因天候不佳摔倒，無法動彈，求助警方後由救援人員揹下山，引發日本網友憤怒，「富士山救援不收費嗎？」

根據日媒報導，這名63歲台灣女子27日上午約9點在富士宮口原7站附近下山時摔倒，腳踝受傷無法動彈，導遊趕緊到富士山七合目附近找警方求助，靜岡縣警察山地救援隊派員出發找到女子後，由趕來的醫護人員短暫醫治，之後將她揹下山送醫，幸好女子只有腿受傷，沒有生命危險。

報導指出，警方表示受傷的台灣女子是和家人參加十幾人的富士山登山旅行，26日攀登並在山中小屋住一晚，27日事發時天氣不佳。

消息曝光後，引來日本網友熱議，紛紛留言「天氣不好，希望他們不要再去山頂了，在五合目吃咖哩，然後回家。旅遊公司負有重大責任，為什麼不親自去救援？」、「富士山救援不收費嗎？」、「富士山既是世界遺產也是神山，入場費很便宜，照這樣下去，就要變成一堆垃圾了！沒有道德的登山者越來越多，清潔活動、救援行動、救援直升機等都要花錢」。