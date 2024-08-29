今（28）日小編精選5件國內外財經大事。周三（28 日）盤後，輝達（Nvidia）公布第二季財報，在資料中心晶片需求的帶動下，營收較去年同期大幅成長122%。儘管獲利表現超越市場預期，但輝達第三季的毛利率可能低於預期，導致盤後股價暴跌6%。

輝達預估，第三季調整後毛利率為75%，加減50個基點（0.5%），略低於分析師預期的75.5%。值得注意的是，輝達第二季毛利率為 75.7%，平均預期為75.8%。

輝達公布財報後，公股銀行認為，雖然要留意輝達財測可能不如預期，但仍看好整體AI趨勢向上，建議若有拉回，可增持或以定期定額方式布局。

【1】AI股若拉回 公股銀：可增持

公股銀表示，雖然輝達營收持續成長，但Hopper架構資料中心GPU的供給吃緊狀況恐是變數，仍要留意財測可能不如預期，進而導致科技股修正的風險。另一方面，企業在AI相關的投資需求持續成長，只要向上趨勢未變，建議若有拉回，可增持或以定期定額方式布局。

【2】台積2奈米開案有影

台積電將於9月啟動CyberShuttle（晶圓共乘）服務，業內人士透露，依照往年慣例，3月、9月各有一次向客戶收件的機會，協助業者搶攻今年下半年及明年上半年的各式製程計畫，吸引IC設計大廠爭相卡位。據了解，本次重頭戲有望出現2奈米節點製程，提供技術領先業者搶先布局。

【3】搶親新光金 中信金副董吳一揆：非突襲

中信金控、台新金控搶親新光金控，雙方連日隔空交戰，中信金28日舉行法說會，甫回歸的中信金副董事長吳一揆、新任總經理高麗雪宣示併購決心，吳一揆回應市場質疑指出，對中信金的大股東適格性，金管會27日已有說明，倒是媒體近日報導台新金所涉金金分離、違規插旗、關係人交易損及股東權益等問題，才是更需要關注的焦點，會對新光金股東有更大的影響，他並透露26日送件後，金管會尚未要求補件。

【4】美超微財報難產 股價暴跌20%

輝達（NVIDIA）財報公告在即，美國伺服器大廠美超微（SMCI）27日被知名做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）報告踢爆涉嫌會計操縱後，28日宣布延後遞交2024財年10-K表格，早盤股價崩跌逾2成。

【5】AI誘人 iPhone 16引爆最大換機潮

蘋果將於美西時間9月9日上午舉辦2024秋季發表會，日前邀請函一出，立即受到萬眾矚目，Wedbush分析師預料，受到人工智慧（AI）技術的帶動，這家科技巨擘即將迎接歷來最大規模的升級週期，目前預估iPhone 16的初始出貨量將超過9,000萬支，意味年成長率將達兩位數。