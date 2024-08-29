高雄三民區一處旅館昨（28）日中午驚傳命案。一名49歲女子原訂中午退房，但房務人員卻一直未見對方按時退房，請警方到場破門後，竟見女子陳屍在浴缸。警方循線追查，調閱監視畫面後鎖定死者與顏姓男友一同入住旅館，但案發後男友卻不見人影，而房門把手上有大量噴濺血跡，因此報請檢察官偵辦後成立專案小組，最終在新竹將顏男拘提到案。

警方初步勘察，房內當時因無破壞痕跡、重要物品未被竊取，且死者身上並無明顯外傷，因此排除外力介入，表示可能是心臟方面的疾病導致死亡。但29日案情卻大逆轉，經警方調閱監視器，發現46歲顏姓男子在上午9時許有進入旅館房間內，離開時行徑匆匆，行跡可疑。

警方調查，該顏姓嫌疑人與死者為情侶關係，從旅館離開後先是騎乘機車逃亡湖內，於台南轉搭高鐵北上，警方在29日凌晨在新竹市一間旅館內捉提顏男到案，不過顏男到案後說詞反覆，目前方女死因有待解剖確定；詳細命案原因、過程，尚待進一步調查釐清。

★未經判決確定，應推定為無罪。