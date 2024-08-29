澎湃新聞29日報導，大陸又一省分加入試點人口小縣機構改革行列。雲南省楚雄州10萬人口永仁縣入列。人口小縣機構改革已在山西、青海兩省多個人口小縣完成，主要特點為通過「大部制」改革來降低行政成本和財政負擔。

中共楚雄彝族自治州第十屆委員會第七次全體會議9日通過《中共楚雄州委關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化楚雄實踐的實施意見》。《楚雄日報》近日刊發該《實施意見》全文。

其中，上述實施意見在「增強民族地區治理能力，鞏固拓展民族團結進步示範州創建成果」部分提出，「深入推進永仁縣人口小縣機構改革試點工作」。

公開資料顯示，永仁古稱苴卻，全縣轄區面積2150平方公里（第二次全國土地調查資料庫數據），轄4鄉3鎮。2023年末，全縣常住人口9.50萬人。按公安戶籍人口統計，全縣總人口10萬4771人，其中，鄉村人口6萬3228人，城鎮人口4萬1543人，是楚雄州內人口最少、國土面積較小、少數民族占比最大的縣。

澎湃新聞早前報導，目前，人口小縣機構改革已在山西、青海兩省多個人口小縣完成，主要特點為通過「大部制」改革來降低行政成本和財政負擔。湖南、安徽、甘肅、江西、陝西、福建、四川、西藏、陝西等地也已相繼釋放開展人口小縣機構改革的訊號。

2024年7月，中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》明確提出，穩妥推進人口小縣機構優化。