美國民主黨總統候選人賀錦麗選定CNN，將與副手華茲接受首度深入專訪。

三周前，就在美國副總統賀錦麗正式獲選為民主黨總統候選人幾天後，她被問及接受深度專訪的計畫。「我已經和團隊談過了，」她在底特律機場跑道上說。「我希望我們能在月底前安排一次專訪。」

BBC新聞網29日指出，賀錦麗周四晚將「勉強來得及」兌現這承諾，首度接受 CNN主播巴什（Dana Bash）重要深度專訪。不過，賀錦麗不會獨自出席。她將與競選搭檔明尼蘇達州州長華茲出席這次黃金時段專訪，並於美東時間 21:00播出。

賀錦麗可能回答了她何時會深入、實質性討論個人候選資格和議程的問題，這是所有主要政黨總統候選人必經的標準流程。但由於華茲的陪同，聯合受訪的決定也可能引發更多批評，認為在逃掉幾個月總統初選的嚴格審查後，如今她正在逃避單獨受採所帶來的仔細審視。

「我認為和競選搭檔一起出現是很軟弱的，軟弱極了，」前總統小布希（George W. Bush）的前特助詹寧斯（Scott Jennings）說，賀錦麗對自身政治能力「缺乏自信，令人不安」。

但賀錦麗的支持者堅稱，考慮到拜登總統突然退選，她在前所未有的狀況下，接棒成為民主黨候選人，她正以明智的步調處理事情。「我認為節奏是正確的，」芝加哥民主黨策士詹格雷科說，「贏得提名，選擇（副手）提名人，提出你的經濟計畫，舉行黨代表大會，現在接受一些深度專訪，並詳述相關內容。」

事實上，總統候選人和搭檔一起接受專訪並不罕見。2008年時，拜登獲選為副總統候選人後，歐巴馬和他接受了《60分鐘》（60 minutes）的專訪。8 年後，希拉蕊和競選搭檔凱恩（Tim Kaine）也做了同樣的事。2020年時，賀錦麗和拜登選了美國廣播公司新聞（ABC News）的《20/20》受訪。而在川普宣布范斯（J.D. Vance）為競選搭檔不到一周後，兩人就在《福斯新聞》（Fox News）聯合受訪。

然而，自從拜登7月底退選，讓賀錦麗接手參選以來，她與媒體的大部分接觸都限制在有腳本，並受高度控制的環境中。她上次正式接受深度專訪是在 6 月 24 日，已經過去兩個多月了，而在政治上這是段很漫長的時間。她偶爾與記者互動，在前往和離開競選活動時，會簡短回答現場的大聲提問，但幾乎沒有平息共和黨人的指稱，她在逃避任何讓個人紀錄和議程受嚴密審視的機會。

最嚴厲的批評來自共和黨對手，近一個月來，川普和范斯都接受了好幾次專訪。「她不夠聰明，沒辦法舉行記者會，」川普稍早告訴媒體：「她不會接受友好人士專訪，因為她表現得不會比拜登好。