網紅波特王日前再度指出，許多網紅疑接受第二波邀請拍旅遊宣傳片，引來網友紛紛「獵巫」猜測。對此，在Youtube頻道有92萬粉絲的網紅「阿翰」（本名：曾文翰）遭影射也在受招待名單裡面，昨(28日)他發文爆氣否認，還自曝根本是大陸黑名單。

阿翰昨在「Threads」上回應被影射收利益交換拍片，氣說：「幹！我中國黑名單，笑死我，我只敢去外蒙古」。另有網友好奇問，知道阿翰有經營微博，但是是拍了什麼大陸影片被大家懷疑？阿翰喊冤表示已經沒在更新微博，「我8年前經紀公司要我經營的」。有網友發文道歉：「抱歉，只看了沒多久，就誤會你了！真的抱歉！！繼續支持阿翰」，阿翰回應：「不會啦，沒事的！」

阿翰回應網友。（圖／翻攝自 Threads）

另有網友笑說阿翰是全村的希望，希望他繼續下去，阿翰打趣問說：「哪一村？」還有粉絲虧：「澟月穿女高中生制服也是有親日疑慮，真的不能去！！」阿翰誠實說：「其實我很愛古中國的漢文化審美欸，但現在沒剩下多少…..」。

有網友向阿翰道歉。（圖／翻攝自 Threads）

而對於傳出酬勞利益交換赴陸旅行，王仁甫和季芹今年6月也曾捲入風波，季芹喊冤說：「我最不能接受的，是網友不理性的攻擊或威脅家人的話。」王仁甫則表示沒有想要提告網友，「我是和平主義者，我也不喜歡筆戰或個人太多想法的事，他們有想法就讓他們去發洩，發洩完就好了，只能說大家都有自己的想法。」寇乃馨當時受訪則表示：「這件事我實話實說，大家有點太敏感，任何品牌方都有宣傳預算，找人代言是很正常的事。」