AI龍頭輝達輝達（NVIDIA）28日公布財報，第二季營收300.4億美元，超越市場預估的287億美元，但第三季財測未達最高預期，衝擊盤中股價下跌2.1%，盤後交易一度跌逾6%。知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，輝達盤後表現有點慘，希望不要把台積電拖下水，輝達股價不漲反跌，主因在於第三季能給市場的驚喜越來越少了。

陸行之表示，輝達盤後股價崩跌，主要是第三季能給市場的驚喜越來越少了，但還不能算是災難，庫存月數控制的很好，他提醒投資人要留意雲端服務供應商（CSP）客戶的需求何時會翻臉轉彎，並列出以下10大輝達財報的重點數字。

一、輝達公布第二季度營收季增15%，年增122%，高於彭博社分析師預期的季增11%，年增114%；

二、輝達公布第三季度營收指引季增6-10%，只比市場預期好超過2個百分比，他之前有說要好個5個百分比以上，盤後表現才會好。

三、根據輝達的各項指引來測算，第三季度的營業利潤率會降到60%，跟第一季度的65%，第二季度的62%相比是逐季降低。

四、輝達公布第二季度EPS為0.67美元，高於市場預期的0.6美元，第三季度指引為0.66-0.69美元，跟市場預期的0.668美元及第二季度的0.67美元差不多。第三季度毛利率指引為74.4%，小幅低於市場預期的75%。

五、輝達公布第二季度庫存月數2.68，季減14%，年減16%，不但沒有季增，更沒季增20%以上，一個字來形容就是好。

六、輝達第二季度數據中心營收季增16%，跟整體公司的15%差不多，表示第二季度數據中心營收成長跟其他事業部快要同步了，數據中心營收占比保持在87%，跟第一季度一樣。

七、輝達第二季度數據中心營收季增16%，低於超微（AMD）的21%季增，第三季度數據中心營收季增應該有10-15%，也將低於超微數據中心的20%季增，表示超微在一點點拿下輝達的市場份額。

八、輝達提到改Blackwell光罩，意思就是改晶片設計，表示CoWoS-L的封測良率問題，不能全賴給台積電。

九、輝達重申Blackwell第四季度會出貨，會有數十億美元營收，應該主要是高單價的B200晶片。

十、估算輝達訂單佔台積電營收應該不到12%，輝達營收衝不上去，盤後跌，希望不要把台積電拖下水。