身體慢性發炎害你瘦不下來。營養師李婉萍表示，肥胖會讓人長期處於低度慢性發炎的狀態，從而讓各組織器官受到傷害，建議平日多吃蘆筍、綠茶、皇帝豆、酪梨、莓果類與地瓜葉，有助降低身體發炎反應，幫助減重又顧健康，尤其是莓果類含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎反應。

李婉萍在臉書粉專PO文指出，肥胖就是一種慢性病，肥胖對身體機能的平衡有很大的影響，肥胖者因身體器官長期處於發炎狀況，容易出現各種不適，連帶也使組織器官受到傷害。

李婉萍指，下列7個症狀中，若有出現3個以上症狀，代表身體已經發炎了。包括時常感到疲倦睡不飽、情緒莫名低落不開心、吃完飯就馬上跑廁所、時常偏頭痛／肩頸痛／肌肉痛、皮膚紅癢起疹子／鼻子過敏／咳嗽、常常感冒掛病號、四肢或臉常被說水腫。

李婉萍表示，肥胖就是一種慢性疾病，一定要透過改善生活方式和飲食來管理，若經由上述檢測，發現身體處於慢性發炎狀態，建議可吃下列6種抗發炎食物來改善。

■蘆筍：含有寡果糖，補充可降低腸道發炎反應。

■綠茶：富含兒茶素，有效降低壞膽固醇的水平。

■皇帝豆：具有植物雌激素，有抗發炎的效果。

■酪梨：富含鉀、鎂、纖維，是對心血管疾病非常好的油脂。

■莓果類：含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎。

■地瓜葉：富含鎂離子，若血液中鎂離子過低 發炎指數就會上升。