「台大五姬」之一的38歲資工彌（余函彌、Bonnie），早年曾進軍演藝圈，現在轉型當服飾品牌老闆。不過，近期網路頻傳她的品牌不做了，甚至還有不少負評。對此，昨（28日）深夜余函彌發文回應。

余函彌在threads以標題「關於YUYU的真相」為題，強調：「YUYU絕對沒有要收起來，而是正在為接下來全新升級的企劃在做準備，一定會帶給大家驚喜！」她表示，當初創立品牌時，是實現對夢想的堅持，但過程中經歷了太多、太多的壓迫與委屈。

余函彌感嘆，自己不是一個喜歡把事情公諸於世的人，這次籌備品牌新規劃的時間，確實比預期還要長，所以她必須對品牌粉絲負責，「說出許多深藏在我內心一輩子都無法抹滅的傷痛。」余函彌盼望外界給予一些時間，讓她整理相關的細節，也感謝所有陪她一起見證品牌成長的人，高喊：「無論我經歷了多少不堪和阻礙，我都會勇敢守護並持續經營YUYU這個品牌！」

余函彌發文。（圖／threads@bonnieyuxx）

許多粉絲紛紛留言鼓勵：「妳是最棒的」、「我真的很常看到女生穿，個人覺得很厲害」、「一日YUYU控，終身YUYU彌」、「辛苦了」。但同時也有不少人批評：「材質真的堪憂」、「看到yuyu的真相，還以為是要解釋為什麼會那麼頻繁地致敬他牌」。

余函彌早年曾拍過電視劇、當過主持人。（圖／中時資料照）