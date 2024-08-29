由於向美國尋求購買F-35戰機未果，埃及傳出考慮採購陸製殲-10C、FC-31戰機，與此同時，殲-10C還和運-20運輸機從本土出發，直飛埃及參加航展，而我前空軍副司令張延廷認為，埃及空軍裝備有陸製軍機，具相關操作經驗，若要買大陸戰機，他們可能會先買殲-10C。

美國網媒《商業內幕》（Business Insider）25日報導，由於埃及尋求向美國採購20架F-35戰機的交易擱置，埃及官員討論向大陸購買第4代，甚至第5代戰機的可能性。據悉埃及的願望清單中，除了目前大陸、巴基斯坦空軍現役的第4代殲-10C「猛龍」戰鬥機外，還有仍在原型階段的第5代FC-31「鶻鷹」戰機。

張延廷昨（28）日在中天政論節目《全球大視野》表示，這次參加航展的大陸軍機應是從天津出發，經停西部戰區再直飛埃及，其中飛到埃及的這段航程長達7500公里，中間要進行空中加油，而且航路要慎選，需避開美國盟友領空，以及以色列、葉門等交戰區，因此大陸機隊的航路是在起飛後，經巴基斯坦、伊朗領空到埃及。

張延廷接著說，埃及空軍裝備的K-8教練機是大陸製造，埃軍飛行員已習慣相關訓練模式，對於傳出要購買陸製戰機，張研判，埃軍可能會先買殲-10C，之後再一步步談購買FC-31事宜。