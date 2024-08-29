2024第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔總決賽結果出爐，在教育、藝術文化和企業領袖組成最強評審團嚴格把關之下，今年城市小姐前五名獲獎者分別為吳芷瑜、陳芃瑾、韓芷琛、王薏涵、吳加樂。

（左起）蕭美萍主席、張如君博士、李雅楹會長。（中華全球城市選拔協會提供）

(左起）張美瑤榮譽主席、張啓城副主席、陳清河校長。（中華全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐選拔大賽是華人第一選美品牌，全球以「城市」為主題的第一選美賽事。每年的城市小姐選拔大賽不僅是教育界關注的焦點，也是娛樂圈的話題。今年大賽以「高質文教 和美城市」為主題，日前在台北漢來大飯店熱鬧登場。台灣賽區主席蕭美萍、台灣賽區大會會長李雅楹、台灣賽區副主席張啟城、全球城市小姐榮譽主席張美瑤分別致辭鼓勵參賽選手，主席蕭美萍表示，很榮幸參與城市小姐選美大賽，除了能夠增進全球城市間交流互動，更重要的是發揚中華文化和傳統美德，提升華人女性在國際的地位，期許佳麗在比賽過程中展現自我魅力。

（左起）潘維大先生、林騰蛟先生、潘欽章先生、陳清華先生。（中華全球城市選拔協會提供）

（左起）朱婉卿女士、林玥秀女士、張仁家先生、黃月桂女士。（中華全球城市選拔協會提供）

（左起）談詩玲女士、 張綉菊女士、蕭源都先生、 曾照薰女士。（中華全球城市選拔協會提供）

今年評審團陣容非常堅強，由世新大學校長陳清河擔任評審長，評審委員包括教育部常務次長、國家運動訓練中心董事長林騰蛟、熊敏營造股份有限公司董事長潘欽章、中華電影製片協會首席顧問陳清華、前東吳大學校長、中華民國紅十字會會長潘維大、泰元國際開發股份有限公司董事長朱婉卿、開南大學校長林玥秀、弘光科技大學校長黃月桂、崇右影藝科技大學校長蕭源都、2023第十八屆全球城市小姐台灣賽區大會會長、巨地花園渡假莊園董事長張綉菊、臺灣向陽關懷協會理事長、豪記唱片著名創作女歌手談詩玲、臺灣藝術大學表演藝術學院院長曾照薰，評審團囊括了學術界、企業領袖、藝術家等等多個領域的傑出代表。

公益畫作捐贈儀式 上圖：登巴法王《關公》畫作，鼎豐國際網路有限公司鄭博文先生購買 下圖：陳正治《基隆嶼遠眺》，志光教育科技集團總裁林進榮總裁購買，林建男董事長代表上台。（中華全球城市選拔協會提供）

每年都大力支持城市小姐選拔大賽的藝術大師登巴法王捐贈畫作「關公」，由鼎豐國際網路有限公司鄭博文購買、婦幼多媒體事業集團總裁張錦輝代表捐贈。陳正治大師捐贈畫作「基隆嶼遠眺」，由志光教育科技集團總裁林進榮購買。