費城半導體指數周三下殺近2%，輝達盤後一度跌逾8%，台股受到衝擊，早盤以22136.31點開出，隨即下殺逾300點，權值股台積電跌23元，觸及941元，聯發科跌逾2%，鴻海下殺5元逾2%，觸及180.5元。

周三費城半導體指數下殺1.83%，台積電ADR挫低1.35美元（或0.79%）至169.20美元，輝達盤後公布財報優於市場預期，但財測數字略低市場高標，加上股價已漲多容易出現震盪，輝達盤後股價一度下殺逾8%。

此外，AI妖股伺服器大廠美超微，遭放空計購興登堡點名長年會計操縱且違法出口禁令，周三又宣布延後公布年度財務報告，利空讓股價重挫近20%，同步削弱AI及半導體族群的市場信心。

台股昨（28日）上漲185.66點，收在22370.66點，成交值3091.72億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超90.47億。自營商買超0.57億，投信買超24.42億，外資及陸資賣超115.46億。台積電強彈22元，上漲超過2%，收在昨日最高964元。