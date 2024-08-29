新華社29日報導，大陸科研蛟龍號載人潛水器28日完成2024西太平洋國際航次科考第9次下潛作業，潛航員傅文韜、下潛科研人員張睿妍和王琪從4706米深海採集到5種生物樣品。

當日下潛在西太平洋海域一處海盆，最大下潛深度4706米。「海底地勢平坦，布滿直徑1釐米至4釐米的黑色結核。我們在海底完成了2500米的航行和測線任務，分區域採集到底層海水和沉積物等樣品。」王琪說。

在生物多樣性調查方面，據張睿妍指出，對比本航次在海山進行的下潛作業，海盆的生態系統有顯著差異。在約5小時的海底作業中，共觀察及拍攝到肉食海綿、玻璃海綿等近10種海綿生物，採集到海參、海綿、海百合、海星、珊瑚5種代表性生物樣品。

航次首席科學家、國家深海基地管理中心副主任許學偉表示，這些樣品彌足珍貴，中外科研人員在船上實驗室完成樣品處理後，將帶回科研機構進行深入的生物分類學、生態學等研究，以豐富人們對深海生物多樣性的認識。