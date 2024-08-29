儘管媒體專家一致認為，民主黨總統候選人賀錦麗目前勢頭強勁，但有分析師指出，賀錦麗與2016年希拉蕊（Hillary Clinton）、還有2020年拜登（JoeBiden）的競選勢頭相比，可說是「表現不佳」。

《華盛頓郵報》報導，分析師巴普（Philip Bump）認為，有兩件事是真的，第一，自從副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，民主黨在全國和州級民意調查中的地位有所提高。第二，賀錦麗的表現不如2016年希拉蕊，甚至不如2020年拜登大選的勢頭。總之，民主黨的狀況比一個月前好得多，但並不比四年前好。

巴普以圖表為例指出，首先，隨著選舉逼近，對共和黨、民主黨候選人的支持普遍增加。其次，民主黨候選人在2016年和2020年的支持度，要比2012年高得多。第三，拜登下台後，2024年的競選格局產生了巨大變化。在此之前，拜登的表現一直停滯不前，而川普的全國平均卻在攀升。後來賀錦麗飆升，而川普則持平。

巴普也提出一個大家都想知道的問題，賀錦麗的勢頭能維持下去，甚至擴大嗎？他通常將今年預期的搖擺州分為兩類：毗鄰五大湖的州（密西根州、賓州和威斯康辛州），以及陽光地帶的州（亞利桑那州、喬治亞州和內華達州）。

從圖表可得知，賀錦麗在全美的領先優勢大於2012年的歐巴馬（Barack Obama），但小於希拉蕊或拜登。她在陽光地帶的表現大多比希拉蕊和歐巴馬好，但目前在喬治亞州的表現只比拜登好。至於在五大湖州，她目前在三個州的表現都比希拉蕊和拜登差。

當然，眾所皆知，這些州的民調平均數在過去的選舉中一向與實際結果相差甚遠。在全美和這六個州，歐巴馬的結果平均比最終民調平均高出2.4個百分點。然而，希拉蕊的表現平均落後2.5個百分點，拜登的表現平均更落後3.7個百分點。

因此，這是一個嚴重的警告：如果民調像前兩次總統競選那樣有巨大的誤差，那賀錦麗的表現比希拉蕊、拜登差，就會是個嚴重的問題。