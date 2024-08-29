北檢偵辦民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉及之京華城案，昨（28）日指揮廉政署兵分48路搜索，台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京以貪污被告身分被檢方約談，今清晨遭聲押禁見。對此，民進黨前立委高嘉瑜表示，應曉薇若幫京華城開協調會就收沈慶京近千萬，那真正拍板決策的人應該拿多少？真正能放寬容積率的只有柯文哲，但他身為案件關鍵人物至今還避談，到底在害怕什麼？

高嘉瑜今在臉書發文，「京華城收賄、行賄拼圖快拼完了！」引述媒體報導稱，檢廉比對京華城案相關金流，發現沈慶京於2018至2021年間，涉指示威京集團旗下公司陸續提撥將近千萬元的「公關費」給應曉薇，應收款後曾替京華城舉辦兩場協調會、找來官員出席解套，這筆鉅款有無輾轉流入其他官員、都委會委員口袋，是專案小組偵查重點。

高嘉瑜直言，如果議員開兩場協調會拿1000萬，那麼市價1、200億的容積，拍板決策的人應該拿多少？議員收賄、財團行賄都只是穿針引線，真正能幫京華城開綠燈，完成沒人敢做的、違背都更條例的、放寬容積從392%到840%的最終拍版者，「只有柯文哲前市長」。

高嘉瑜也質疑，柯文哲跟沈慶京除了「便當會」，是否有到陶朱隱園招待所唱歌？是否跟沈慶京有其他不當往來？爲什麼要白白給京華城市價近1、200億的容積？京華城案鬧得沸沸揚揚，關鍵人物柯文哲至今還避談，到底在害怕什麼！

另外，高嘉瑜昨也在臉書提及，看到沈慶京大言不慚的聲明，好像市價近1、200億的容積是天上掉下來的「無妄之災」，840%容積是柯市府爲財團「主持公道」，而堅守392%的郝前市府才是有問題，這樣本末倒置、惡人先告狀的說法，也讓她想到自擔任議員開始監督京華城的過程，不僅一路被京華城抹黑攻擊，甚至還屢屢收到京華城律師信，遭京華城提告誹謗，所幸檢察官也認爲她評論與公益有關不起訴。

高嘉瑜說，這次檢調大動作約談京華城相關事件的涉案人，也希望能夠儘速讓真相水落石出，徹查是否有不法行賄、惡意操弄監委、都委、官商勾結的惡質財團，讓在這個案子許多被施壓卻仍堅守公平正義的人知道正義不會不到。