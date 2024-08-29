高雄市三民區昨（28）日傳出一名方姓女子陳屍旅館房內浴缸，經警方調查發現疑似是方女的顏姓男友涉有重嫌，於29日凌晨在新竹市的旅館內將他拘提到案。不過警方發現，顏男與方女雖一起入住旅館，但2人感情關係不確定，且顏男曾被通報家暴，不過顏男目前否認犯案，只說他離開旅館時方女還好好的，至於方女死因待上午11時許解剖才曉得，而警方也會進一步偵訊顏男。

高雄市三民區昨日下午1時許，驚傳有女子身亡在旅館內浴缸，一開始警方到場發現房內門鎖無被破壞，方女的貴重物品也未被偷竊，身上無明顯外傷及致命傷，因此初步排除外力介入，表示可能是心臟方面的疾病導致死亡。

但今日案情卻大逆轉，昨日經警方調閱監視器，發現46歲顏姓男子在上午9時許離開旅館房間內，離開時行徑匆匆，因此警方覺得事有蹊蹺，報請檢察官偵辦，同時成立專案小組調查。

經過調查，發現顏男騎車離開旅館後，於台南轉搭高鐵北上，警方在29日凌晨在新竹市一間旅館內捉提顏男到案，不過顏男到案後說詞反覆，目前方女死因有待解剖確定。

不過涉案男友顏男就被發現，2人曾經因家暴事件被通報，且2人感情關係不確定，不過會一起入住旅館就表示還有關係，因此警方不敢大意，而警方將進一步偵訊顏男來釐清真相。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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