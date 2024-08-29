日本人氣漫畫角色吉伊卡哇（ちいかわ）近期與台灣藏壽司合作，多家分店都掀起排隊潮，甚至有店員抱怨人流量大到像過年。對此有網友在社群好奇發問，「吉伊卡哇是怎麼紅起來的？台灣為什麼畫不出吉伊卡哇？」貼文很快掀起一票人討論，更直指台灣其實也有一款IP紅到國外去。

吉伊卡哇與藏壽司聯名，推出立體吊飾、徽章和紙膠帶等周邊，吸引大批粉絲湧入店內消費，甚至有人為了收藏，甘願替其他人買單，場面十分熱鬧。有網友在PTT好奇發文，「吉伊卡哇是怎麼紅起來的？只知道之前去日本常看到櫻花妹背包都會掛，今年在台灣好像也越來越常看到，就很好奇吉伊卡哇是怎麼變紅的？」

有網友回答，「角色可愛，而且動畫做很好」、「時不時黑暗起來的劇情風格跟畫風有強烈反差吧」、「動畫化後人氣更暴漲」、「故事其實很有料，有小朋友察覺不到的黑暗面」、「是大人也能看的卡通」。

更有網友詢問，「台灣為什麼畫不出吉伊卡哇？台灣圖文作家還是文創什麼的，也推好幾十年了，為什麼發展不起來可以紅到國際的文創吉祥物？」有人打趣說，「台積電就夠紅了」、「別出現抄襲仔就要知足」。

由台灣漫畫家亞拉創作的「貓貓蟲咖波」人氣一樣紅不讓，甚至吸引不少大品牌聯名。（卡特島提供／朱世凱台北傳真）

但也有網友點名「貓貓蟲咖波」人氣同樣不輸吉伊卡哇，「咖波都跟寶可夢合作了」、「咖波之前跟楓之谷聯名，一堆人抽爆」、「咖波可愛，也紅到香港、新加坡那邊了好嗎」。據悉，咖波因外表可愛卻時常做出暴力獵奇舉動，反差萌同樣擄獲大量海內外粉絲喜愛。