苗栗縣南庄鄉南江村是慢城南庄民宿最集中的區塊之一，多家南江在地民宿業者28日集合推出特色早餐發表會，業者各自呈現廚藝並融入故事情節，要讓遊客感受到「吃早餐是一件很chill的事」。苗栗縣副縣長邱俐俐等到場加持，力推南庄的好山好水和好料理，不僅是國內旅遊的首選，更值得國際遊客慢遊細細品味。

儘管暑假已進入尾聲，但南庄地區接續登場的有精彩的山水節，大閘蟹上市，還有賽夏族矮靈祭（巴斯達隘）等系列活動，南庄觀光產業協會今年規畫活絡商圈計畫時，結合民宿業者重拾「山水早餐」記憶，第一波將以中秋限定早餐，歡迎遊客到南庄賞月慶團圓。

苗栗縣南庄鄉南江休閒農業區多家地民宿業者28日集合推出特色早餐發表會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

28日在南江休閒農業區遊客中心舉辦的「南庄山水餐桌、民宿特色早餐」聯合發表會，除在地10多家民宿業者投入，精心準備色香味俱全的早餐展現民宿業者本身的特色，南庄老街商圈和桂花釀等特色產品業者，也共同行銷伴手禮，立委邱鎮軍、南庄鄉長羅春蓮等都出席盛會。

苗栗縣南庄鄉南江休閒農業區多家地民宿業者28日集合推出特色早餐發表會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

副縣長邱俐俐分享日前考察新加坡心得指出，新加坡的觀光休閒產業空洞化，相較苗栗觀光休閒產業的精緻與細膩度，實有天壤之別，尤其是南庄地區的山水之美尤其讓人讚嘆不已。她建議，南庄賽夏族的矮靈祭活動，其藝文內涵和民俗特色，讓人印象深刻甚至永生難忘，宛如一塊磁鐵或海棉具有強大的磁吸力量，縣府將爭取更多經費擴大祭典規模並加深文化底蘊，也成為國際矚目的焦點，進而與觀光發展相輔相成。