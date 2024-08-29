高雄市水利局與工務局近來對凱旋三路338巷3號及5號做強制拆除，改善環境衛生，圖為現場堆滿雜物。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市水利局為推動汙水下水道建設改善居家環境，水利局與工務局違章建築處理大隊聯手執行苓雅區凱旋三路338巷未配合汙水接管的違建戶拆除作業，藉此改善後巷的髒亂環境及降低孳生登革熱病媒蚊。

水利局於8月29日指出，在推動汙水下水道建設過程中發現許多老舊建物因增建加蓋，屋後長年髒亂、惡臭，影響汙水用戶接管施工；水利局日前對苓雅區凱旋三路338巷宣導強制拆除後巷違建作業程序，但仍有住戶未能配合自行退縮，嚴重影響他人權益及環境衛生。

經工務局違章建築處理大隊確認該住戶屋後有違建事實，於今年5月15日依法開立違章建築處分書，並於8月21日起對屋後違建拆除。

水利局表示，截至今年7月，全高雄市接管率已達50.69％，用戶接管率是城市進步的指標之一，為提升用戶接管率，改善後巷藏汙納垢的環境及降低孳生登革熱病媒蚊，現由政府免費協助辦理，希望住戶自行配合拆除並提供「施工維護空間」：單側排水至少需75公分，雙側排水至少需80公分，高度以有梁柱支撐無安全疑慮為原則，以免遭查報列為違建優先拆除對象。

未接管戶若經市政府依法公告為下水道可使用地區，6個月內不與下水道聯接使用者，將處1萬至10萬元罰鍰。