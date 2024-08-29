梁見後創立的伺服器大廠美超微，周二遭知名放空機構興登堡爆料長年操縱會計報告、違反出口管制措施等重大缺失，公司不僅無法具體澄清，周三還宣布延後繳交2024會計年度的10-K年報，利空齊發讓市場信心潰散，股價單日暴跌近20%相當慘烈，美超微過往的黑歷史也被翻出。

興登堡揭露美超微是會計操縱、親信交易及觸犯出口管制措施出貨至俄羅斯的慣犯，手上已有相關證據。興登堡指控，美超微2020年因不當美化會計報告，遭美國證券交易委員會（SEC）罰款1750萬美元（約新台幣5.5億元）之後沒有改善公司狀況，涉案的工作人員恢復任職，還有前員工爆料美超微將瑕疵品出貨給客戶。

美超微周二盤中一度重挫8%，尾盤跌幅收斂，但收盤仍下殺2.64%。周三狀況更糟，美超微延後繳交截至6月底的年度財務報告的消息一出，盤中股價暴跌26%，終場重挫19.02%，收在443.49美元。

美超微負面消息頻傳，過往的黑歷史也重回眾人視線，2018年因無法如期繳交財報，遭那斯達克交易所強制下市，直到2020年1月才重新恢復上市，但同年又遭SEC以不當美化財報為由重罰，如今再爆出財務上的指控，市場關注公司說法及後續衝擊，擔心慘事重演。