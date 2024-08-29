澎縣府執行不力，全民運動館恐夭折。圖為行政院111年7月核定補助經費函。（翻攝楊曜臉書／許逸民澎湖傳真）

澎縣府執行不力，全民運動館恐夭折。圖為楊曜28日臉書。（翻攝楊曜臉書／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣政府預算執行不力，讓好不容易爭取到手的3.3億全民運動館的補助經費恐遭收回而夭折。和澎湖縣長陳光復同屬民進黨的立委楊曜，雖然強調協助陳施政是民進黨和選民交付給他的任務，要外界不要見縫插針，卻也不禁多次在臉書慨嘆，規劃設計費並不便宜，又是一個將設計規劃經費打水漂的案子，並質疑應該統計澎湖縣政府這些年到底有多少只規劃設計，卻不做工程發包的案子。

全民運動館是前縣長賴峰偉時期，向體育署申請5億元專案補助，經中央在111年7月核定補助3.3億元，並限於明（114）8月底前驗收核結。112年3月細部設計經公共工程委員會審查通過後，縣府開始進行工程發包作業，但112年8月第1次招標流標，112年9月第2次招標流標，在112年11月21日辦理招商說明會，廣納各方意見以檢討調整，並於今年113年3月辦理第3次招標，惟仍未能順利發包。

澎縣府指出，為使全民運動館規劃之各類運動，能即早有對應運動場館可以使用，且趕上預算執行期程，積極與體育署爭取保留原核定3.3億元，來興建包含桌球、羽球、籃球、排球、滑板、直排輪等多元用途的「桌球訓練中心」、「武術培訓中心」和「體育園區球類競技館」3場館，作為全民運動館無法順利發包之替代方案。理由是3場館規模較小興建期程較短，且全民運動館總體發包金額含後續擴充約7億元，縣府不需再額外自籌近4億元的經費。

但楊曜不以為然說，縣府如果要用已核定3.3億全民運動館的補助經費新建3個小型場館，就要先跟行政院撤銷；然後再重新提送3個小型場館計劃送行政院核定。且前瞻預算補助規定期限不到一年，依澎縣府行政作業流程所需時間來看，一定又會是只規劃設計，沒有興建發包的建設。

楊曜表示，和陳光復是不同類型的人，雖然沒有私交，但是有著同黨之誼，有時候也會對公共事務有不同的想法，但從來沒有競爭關係，且誰當縣長他都必須協助有利澎湖發展的縣政推動，只是親兄弟也會有看法不同的時候。