男子阿國（化名）原本任職海巡署上兵，所屬單位是岸巡隊某安檢所，本來應該在今（2024）年6月某晚10時前收假，並且返回該單位擔任巡防勤務，竟然為了要處理私人債務問題，刻意未按時歸營，租車在市區遊蕩後入住旅館，後來遭憲兵隊拘提到案後，阿國被依法送辦。

法院審理，法官認，阿國在本案行為時是現役軍人，雖然在裁判終結時已退伍除役，但是他在非戰時犯陸海空軍刑法第39條第1項之罪，仍應適用陸海空軍刑法之相關規定處罰，因此依據規定，當由普通法院依刑事訴訟法追訴、處罰。

法官考量，在憲兵隊詢問時以及檢方偵訊時，阿國對於犯行均坦承不諱。法官認為，阿國所為，犯陸海空軍刑法第39條第1項，意圖長期脫免職役而離去職役罪。

法官審酌，阿國在案發時是現役軍人，無故不就職役，未歸建回原部隊，影響軍隊士氣、紀律及人員安全管控，所為實有不該。但念在犯後坦承全部犯行，犯後態度良好。日前依法判決，處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

★未經判決確定，應推定為無罪。