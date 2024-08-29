台灣魔術師張慕暄的台灣魔術劇場《Diary of a Magician》，在歐洲巡演中大放異彩，取得驚人成績。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

由A.M.Playhouse創辦人蔡侑霖擔任製作人，並由曾獲「第14屆808魔術大會舞臺組」冠軍的魔術師張慕暄，擔任導演及表演者的台灣魔術劇場《Diary of a Magician》，2人組聯手在歐洲巡演中大放異彩，取得驚人成績。該劇場在法國外亞維儂藝術節、蘇格蘭愛丁堡藝穗節以及匈牙利布達佩斯島節三大藝術盛會上，表現優異，獲得觀眾及評論界一致好評。

由蔡侑霖擔任製作人加上魔術師張慕暄所組成的台灣魔術劇場《Diary of a Magician》，2人組聯手在歐洲巡演中大放異彩，取得驚人成績。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

儘管團隊規模小且預算有限，《Diary of a Magician》憑藉其出色的實力及精緻的演出品質，徹底征服了歐洲觀眾。在法國外亞維儂藝術節的六場演出中，場場爆滿並收穫了觀眾的熱烈掌聲和Standing Ovation。更值得一提的是，布達佩斯島節特別邀請《Diary of a Magician》進行駐場演出，彰顯其在國際舞台上的高人氣。

由蔡侑霖擔任製作人加上魔術師張慕暄所組成的台灣魔術劇場《Diary of a Magician》，2人組聯手在歐洲巡演中大放異彩，取得驚人成績。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

由蔡侑霖擔任製作人加上魔術師張慕暄所組成的台灣魔術劇場《Diary of a Magician》，2人組聯手在歐洲巡演中大放異彩，取得驚人成績。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

《Diary of a Magician》今年二月在澳洲阿德萊德藝穗節（Adelaide Fringe）首次亮相，便獲得五星評價：「不僅僅是魔術，這是藝術。」這次強勢登場世界最大型的開放性藝穗節－愛丁堡藝穗節（Edinburgh Fringe），連演17場，並在EdFringe Review、World Magic Review、North West End UK、Scottish Field及Mix Up Theatre等多家權威媒體和評論網站上取得了四到五星的佳評。

評論家們對《Diary o f a Magician》的評價可謂贊譽有加「浪漫、感官且溫柔。」「令人印象深刻。」「非常適合全家觀賞。」「神秘且引人入勝。」「張慕暄獨特的魔術風格是愛丁堡藝穗節的亮點。」「這是頂級的紙牌魔術，藝穗節需要這樣的表演。」「充滿奇幻和童趣的家庭友好型魔術表演。」這些高度評價，彰顯了該劇的藝術價值及表演水準。

此次巡演中，兩人團隊僅攜帶四個行李箱，將結合台灣傳統歌謠與中華詩詞的舞台魔術帶到歐洲。無論是在票房還是評論方面，《Diary of a Magician》都取得了驚人的成績，尤其是在愛丁堡藝穗節上，場場爆滿的情況更是少見。演出結束後，小朋友們紛紛排隊與魔術師張慕暄合照，場面溫馨感人。

製作人蔡侑霖表示：「由於只有兩人的團隊，我們的工作量非常大。在沒有任何戶外廣告宣傳的情況下，完全依靠自己的力量及演出的口碑，能夠取得如此成效真是超乎預期，我們非常開心能在愛丁堡藝穗節創下幾乎奇蹟般的完售票房。」

除了進行30場的演出之外，製作人兼A.M.Playhouse創辦人蔡侑霖還被邀請參加由國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts, ISPA）在愛丁堡藝穗節期間舉辦的論壇「Bridging the Generational Divide」，並作為六位主講人之一，發表新興獨立製作人的觀點。值得一提的是，蔡侑霖是該論壇中最年輕的參與者，充分展現了台灣年輕藝術管理工作者在國際舞台上的影響力。