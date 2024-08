台灣魔術師張慕暄的台灣魔術劇場《Diary of a Magician》,在歐洲巡演中大放異彩,取得驚人成績。(蔡岳達提供/謝明俊苗栗傳真)

由A.M.Playhouse創辦人蔡侑霖擔任製作人,並由曾獲「第14屆808魔術大會舞臺組」冠軍的魔術師張慕暄,擔任導演及表演者的台灣魔術劇場《Diary of a Magician》,2人組聯手在歐洲巡演中大放異彩,取得驚人成績。該劇場在法國外亞維儂藝術節、蘇格蘭愛丁堡藝穗節以及匈牙利布達佩斯島節三大藝術盛會上,表現優異,獲得觀眾及評論界一致好評。

儘管團隊規模小且預算有限,《Diary of a Magician》憑藉其出色的實力及精緻的演出品質,徹底征服了歐洲觀眾。在法國外亞維儂藝術節的六場演出中,場場爆滿並收穫了觀眾的熱烈掌聲和Standing Ovation。更值得一提的是,布達佩斯島節特別邀請《Diary of a Magician》進行駐場演出,彰顯其在國際舞台上的高人氣。

《Diary of a Magician》今年二月在澳洲阿德萊德藝穗節(Adelaide Fringe)首次亮相,便獲得五星評價:「不僅僅是魔術,這是藝術。」這次強勢登場世界最大型的開放性藝穗節-愛丁堡藝穗節(Edinburgh Fringe),連演17場,並在EdFringe Review、World Magic Review、North West End UK、Scottish Field及Mix Up Theatre等多家權威媒體和評論網站上取得了四到五星的佳評。

評論家們對《Diary o f a Magician》的評價可謂贊譽有加「浪漫、感官且溫柔。」「令人印象深刻。」「非常適合全家觀賞。」「神秘且引人入勝。」「張慕暄獨特的魔術風格是愛丁堡藝穗節的亮點。」「這是頂級的紙牌魔術,藝穗節需要這樣的表演。」「充滿奇幻和童趣的家庭友好型魔術表演。」這些高度評價,彰顯了該劇的藝術價值及表演水準。

此次巡演中,兩人團隊僅攜帶四個行李箱,將結合台灣傳統歌謠與中華詩詞的舞台魔術帶到歐洲。無論是在票房還是評論方面,《Diary of a Magician》都取得了驚人的成績,尤其是在愛丁堡藝穗節上,場場爆滿的情況更是少見。演出結束後,小朋友們紛紛排隊與魔術師張慕暄合照,場面溫馨感人。

製作人蔡侑霖表示:「由於只有兩人的團隊,我們的工作量非常大。在沒有任何戶外廣告宣傳的情況下,完全依靠自己的力量及演出的口碑,能夠取得如此成效真是超乎預期,我們非常開心能在愛丁堡藝穗節創下幾乎奇蹟般的完售票房。」

除了進行30場的演出之外,製作人兼A.M.Playhouse創辦人蔡侑霖還被邀請參加由國際表演藝術協會(International Society for the Performing Arts, ISPA)在愛丁堡藝穗節期間舉辦的論壇「Bridging the Generational Divide」,並作為六位主講人之一,發表新興獨立製作人的觀點。值得一提的是,蔡侑霖是該論壇中最年輕的參與者,充分展現了台灣年輕藝術管理工作者在國際舞台上的影響力。