三顧生技公司副董事長陳宗基背信案，去（2023）年8月28日媒體採訪過程，出現東森、TVBS「假麥牌」，士林地檢署查出是陳宗基透過公關公司，找來東森電視台離職員工聯繫「花籃機」到場採訪，後經東森、TVBS公司發現，士林地檢署主動簽分他字案偵辦，案經1年調查，今（29）日依違反商標法等罪，起訴黃等4人，另公關公司呂姓負責人詐欺部分不起訴。

士林地檢署表示，前電視台人員及攝影記者共4人，冒充電視台記者，手持印有「TVBS」和「東森電視台」商標的麥克風採訪，為維護媒體報導正確性及記者採訪的權利，黃姓東森電視台人員涉犯業務侵占及違反商標法等罪嫌，陳姓、藍姓以及游姓攝影記者等3人，均涉有違反商標法罪嫌，依法起訴。

起訴指出，黃男受人所託處理媒體採訪事宜，竟侵占之東森新聞麥克風牌及偽造TVBS商標之麥克風牌，2023年8月28日至士林地檢署大門口做為採訪新聞使用，再發送新聞採訪內容至各媒體，侵害電視公司之商標權。

士林地檢署表示，對於任何假借媒體名義而行不法之實者，均將依法嚴辦，積極維護媒體第四權及確保合法權益。

★未經判決確定，應推定為無罪。