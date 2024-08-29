一名網友昨（29）日透過Dcard並以「男友去日本花錢打炮」命題發文，透露男友近期和朋友前往日本一共五天四夜，但男友期間卻一直稱網路不好、對訊息愛回不回，直至後來發現男友不僅在日本尋找按摩店，甚至還花錢打砲。貼文發佈後，有許多網友留言勸分，「分手，保護好妳自己，去醫院檢查還有打HPV。」

原PO進一步指出，男友事後還和朋友傳訊息，一直狂讚日本女生很爽、很香，價錢也相對在台灣便宜，甚至有意和朋友未來再舊地重遊，讓她感到心情崩潰，並有感而慨：「這樣看下來，台灣的他也沒少去。」 為此，她也詢問廣大網友，「我想知道這樣算出軌嗎？還是花錢買快樂…」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示：「比台灣便宜，意思是在台灣也有再嫖，自己考慮清楚不能接受的話要趕快止損」、「去哪都一樣跟別人打砲就是不行，在日本跟在台灣買根本一樣吧！不要浪費時間了⋯就是出軌啊，除非你接受開放式關係？」。

也有網友建議：「很重要！記得去檢查、打HPV」、「這樣還不分？ 留著讓妳自己生病？說真的這種的只要有錢又有閒，就會一直去嫖了」、「為啥還不分，拜託不要再自虐了」、「分手，保護好妳自己，去醫院檢查還有打HPV」。