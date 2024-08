永樂市場招牌近日更新,高度大小一致的招牌,讓很多網友驚呼「要來去朝聖了」。(曹婷婷攝)

迎接台灣設計展即將到來,台南市中西區永樂市場商家廣告招牌,近日更換成統一尺寸、高度招牌,整齊劃一的招牌引起網友關注,「好看,很有特色」、「新一波朝聖地標」,但也有網友吐露「不是我認識的台南」、「喜歡自然長成的台南模樣」。

台南市政府迎接2024台灣設計展即將在10月26日至11月10日展開,包括南美館二館及西市場等主展區周邊街區的國華友愛商圈、孔廟商圈等觀光景點同為設計展的衛星展區,此次也在經濟部商業發展署「商圈美學設計加值計畫」支持下,更新招牌。

永樂市場街景曾躍上日本生活風格類指標性雜誌BRUTUS所發表的《101 Things To Do in 台湾》封面,因應台灣設計展第5度回到台南舉辦,台灣設計研究院委託映品形象設計有限公司執行、由台南市政府經濟發展局及市場處協助,共同進行設計美學品牌改造,藉此強化永樂市場充滿活力和吸引力的品牌形象。

招牌近日陸續更新,民眾路過紛紛捕捉,對於煥然一新招牌也多給予肯定,「拜託推廣全國」、「下方遮陽遮雨布也同一換會更美觀」、「希望台南當領頭羊,把那些亂七八糟的招牌更新一下」。雖然新招牌引起熱烈回響,但也有網友吐露不同看法,「這不是地方應有味道,像似AI圖庫形成的風貌」、「這是完全不理解台南文化脈絡的設計產物」。

台南市政府文化局指出,近年台灣設計展舉辦均同時帶動城市整體設計美學,台南做為以「文化」見長的觀光大城,其中豐富多樣且底蘊深厚的小吃文化,也是旅客對於台南的深刻印象,永樂市場即是其一。

文化局表示,2024台灣設計展做為台南400最後一個大型活動,要展現的是城市未來如何持續發展,永樂市場參與商業發展署主辦的商圈美學設計加值計畫,招牌傳達豐富多彩的文化,強調「吃喝玩樂盡在永樂」概念,盼為商圈帶來創新轉型契機,除已裝設完成的市場招牌,後續頂棚、對側的招牌也將陸續施作。