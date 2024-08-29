香港美魔女羅霖本月24日剛過59歲生日，日前她上節目首度揭露和仁濟醫院顧問局名譽主席劉坤銘17年婚姻破裂內幕，指男方懷疑羅霖出軌，當時竟要求驗3個孩子的DNA。昨(28日)羅霖出席活動時，低調表示其實不太想再說這件事，她更表示，結婚時母親沒要求禮金（聘禮），是因為「不想對方覺得演藝圈的女孩都貪慕虛榮」。

羅霖昨出席「第35屆亞洲小姐競選全球大賽暨香港區」記者會，被問到先前上節目《她．他．它》專訪，自曝曾被前夫懷疑紅杏出牆，兩人育有3子，還被要求做親子鑑定。據《香港01》報導，羅霖說會提到這件事是因為主持人陳淑蘭認識很多她前夫那邊的朋友，知道當中很多事情，「她（陳淑蘭）問我有沒有這些事？那我就說有」。

羅霖日前過59歲生日。（圖／翻攝自candylolam IG）

羅霖強調：「因為我們出身小康之家，不想對方覺得演藝圈的女孩貪慕虛榮，所以我媽媽就講出不需要禮金（聘禮）」，至於被要求驗DNA是否算一種傷害？羅霖回應：「其實是傷害到我家人多過我自己，因為我是背負了我的家人的名譽，所以我必須要去做驗DNA這件事，證明我的清白，也使得我的父母得到一份尊重。」

羅霖透露前夫曾懷疑兩人所生的兒子不是他的。（圖／翻攝自candylolam IG）

羅霖早年曾是國泰航空的空姐，1991年參加亞姐選拔出道，1996年嫁給劉坤銘後淡出演藝圈，2012年宣布分居，隔年簽字離婚。羅霖日前在節目上透露被前夫懷疑紅杏出牆，並要求驗DNA，她不忍被抹黑大方同意，也有自信認為3個兒子都是前夫的，而她從來沒對外說出這件事，只因不想影響孩子的童年。